Ladrão ataca construções e furta fiação e padrão de energia no Residencial Park Planalto em Vilhena

A onda de furtos contra a infraestrutura de imóveis em construção continua desafiando a segurança pública em Vilhena.

Na manhã desta terça-feira, 26 de maio, duas obras localizadas no bairro Residencial Park Planalto foram alvos de ações criminosas praticamente simultâneas, possivelmente praticadas pelo mesmo suspeito em atos contínuos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para averiguar os crimes. A primeira parada da equipe ocorreu na Rua Josué Crisóstomo.

FACA DE SERRA USADA NO CRIME

No local, os militares mantiveram contato com o responsável pela obra, identificado pelas iniciais M. G. O. Ele relatou que, assim que chegou ao endereço para iniciar o dia de trabalho, deparou-se com o padrão de energia violado.

A proteção de acrílico do medidor estava completamente danificada e, jogada ao solo bem ao lado da caixa, os policiais encontraram uma faca de serra, utilizada pelo criminoso para serrar a fiação.

Após vistoriar o canteiro de obras, o construtor constatou que o ladrão subtraiu cerca de 15 metros de cabos elétricos de 6 mm, além do relógio medidor completo, os disjuntores e todas as peças que compunham o conjunto de medição da concessionária de energia.

SEGUNDO ALVO A POUCOS METROS

Enquanto os policiais registravam o primeiro caso, o comunicante alertou que, a poucos metros dali, na Rua Cândido João Negri, outra construção havia sido invadida com o mesmo modus operandi.

A guarnição deslocou-se imediatamente ao segundo endereço e conversou com um operário que trabalhava no local. Ele confirmou que o responsável pela obra não estava presente, mas apontou que criminosos haviam cortado e levado aproximadamente 3 metros de fios elétricos.

Diferentemente do primeiro alvo, o aparelho medidor de consumo desta residência não chegou a ser danificado ou levado.

Diante das características e da proximidade dos endereços, a polícia trabalha com a hipótese de que o mesmo suspeito tenha aproveitado a calada da noite para cometer a sequência de furtos.

Os boletins de ocorrência foram formalizados e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil dê início às investigações e tente identificar o autor dos crimes.