Capotamento na BR-435 deixa quatro pessoas feridas em Pimenteiras

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (2) deixou quatro pessoas feridas na BR-435, entre a Linha 7 e a Linha 8, na zona rural de Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência de capotamento.

No local, a condutora, identificada pelas iniciais D.E.C., relatou que seguia pela rodovia no sentido Cerejeiras quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo capotou diversas vezes.

A motorista sofreu uma possível fratura no braço direito, além de escoriações pelo corpo. Também estavam no automóvel as passageiras S.M.O.E. e I.L.M.O., que apresentavam escoriações. Esta última ainda relatava fortes dores na região das costas.

Um menor, identificado pelas iniciais A.L.M.F., também estava no veículo e sofreu escoriações na região do pescoço.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Pimenteiras do Oeste, onde permaneceram sob atendimento médico.

O automóvel, um Ford Ka, ficou completamente danificado em razão da violência do acidente.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.