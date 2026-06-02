Criminosos arrombam mercado durante madrugada e furtam mercadorias e dinheiro em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um estabelecimento comercial localizado na Avenida Vereador Nadir Ereno Graebin, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, foi alvo de furto mediante arrombamento na madrugada desta terça-feira (2).

A Polícia Militar foi acionada após o proprietário chegar ao local e constatar que uma das janelas havia sido arrombada.

Segundo relato, o interior do comércio estava completamente revirado, indicando que o local havia sido invadido durante a madrugada.

De acordo com a ocorrência, os criminosos furtaram diversos produtos alimentícios, chocolates, doces, cigarros, isqueiros, perfumes, cremes e aproximadamente R$ 50 em moedas que estavam no estabelecimento.

O proprietário informou ainda que não conseguiu precisar a quantidade exata de alguns itens de higiene e perfumaria levados pelos autores, informação que poderá ser complementada posteriormente.

A dinâmica apresentada indica que os invasores utilizaram a janela arrombada para acessar o interior do comércio, de onde subtraíram as mercadorias e o dinheiro, causando prejuízos ao proprietário.

A guarnição realizou os procedimentos de praxe, colheu informações no local e registrou a ocorrência.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis e recuperar os bens furtados.