Criminosos cortam cadeado e furtam carretinha durante madrugada em Cerejeiras

Na madrugada desta terça-feira (2), uma carretinha automotiva foi furtada em frente a um estabelecimento comercial localizado na Avenida dos Estados, na região central de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar após perceber o desaparecimento da carretinha de cor preta, placa TRF8B98, que estava estacionada e presa por corrente e cadeado em frente ao imóvel.

Imagens de um sistema de monitoramento mostraram que três indivíduos participaram da ação criminosa.

Os suspeitos utilizaram um alicate de grande porte para cortar o cadeado que prendia a carretinha e, após romperem o dispositivo de segurança, retiraram o reboque do local.

Ainda segundo as imagens, os autores seguiram pela Avenida dos Estados, em direção à saída para o município de Corumbiara, empurrando a carretinha furtada.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar realizou diligências e averiguações em diversos pontos onde o objeto poderia estar escondido ou armazenado.

No entanto, até o encerramento da ocorrência, o bem não havia sido recuperado e os responsáveis pelo furto não foram identificados.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.