Falha mecânica em carro teria provocado acidente com motoneta no Centro de Vilhena

Na manhã desta terça-feira (2), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motoneta foi registrado no cruzamento da Avenida Major Amarantes com a Rua Dom Pedro I, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada por volta das 7h para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram uma colisão transversal entre um carro e uma motoneta.

Segundo relato da condutora do automóvel, identificada pelas iniciais A., ela seguia pela Rua Dom Pedro I e, ao se aproximar do cruzamento, teria acionado os freios, porém o sistema apresentou falha mecânica. Com isso, o veículo avançou a via preferencial e atingiu a motoneta, que trafegava pela Avenida Major Amarantes em direção à Rua Jamari.

A motocicleta era conduzida por L., que transportava como passageiro o menor J. Em decorrência do impacto, ambos sofreram escoriações e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital Regional para atendimento médico e realização de exames complementares.

Para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente, a perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários no local.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que a condutora do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo autuada pela infração. O veículo foi posteriormente liberado para um condutor devidamente habilitado.

Ainda durante os procedimentos administrativos, foi verificado que a motoneta apresentava pendências de licenciamento, motivo pelo qual foi removida ao pátio da Ciretran.

A condutora da motocicleta também foi autuada por estar com a CNH vencida há mais de 30 dias.

A ocorrência foi registrada e todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas pelas autoridades de trânsito.