Homem é preso com quase 2 kg de drogas após perseguição policial em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 2 de junho, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de quase dois quilos de entorpecentes em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início por volta das 18h, quando uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo e recebeu informações sobre o furto de uma motocicleta ocorrido em frente a uma escola da cidade.

Pouco depois, os policiais identificaram uma motocicleta com características semelhantes às informadas e passaram a acompanhar o veículo.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou manobra brusca e tentou fugir pelas avenidas Marechal Rondon e Jamari. Durante a tentativa de evasão, perdeu o controle da motocicleta ao acessar a Avenida Liberdade, caiu e abandonou o veículo, passando a correr a pé.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o suspeito, identificado pelas iniciais C.M. Durante a fuga, ele foi visto arremessando um aparelho celular ao chão, danificando o equipamento. Questionado sobre a motocicleta, afirmou que o veículo não possuía restrição e alegou ter fugido por estar transportando droga.

Durante vistoria na motocicleta, os militares encontraram uma sacola contendo 304 gramas de maconha. O suspeito admitiu ter destruído o celular para evitar que informações relacionadas aos seus comparsas fossem acessadas.

Na sequência, o homem também informou que possuía mais entorpecentes armazenados em outro local, mas inicialmente se recusou a revelar o endereço. Diante das declarações e dos indícios de tráfico, os policiais realizaram diligências e localizaram uma residência no bairro Jardim Social.

Como o imóvel estava fechado, os militares efetuaram o ingresso para averiguação. No interior da casa foram apreendidos aproximadamente 1,6 quilo de maconha, cerca de 17 gramas de crack, duas balanças de precisão e outro aparelho celular, materiais comumente utilizados na comercialização de drogas.

Ao final da ocorrência, o suspeito, juntamente com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que a motocicleta utilizada pelo conduzido não possuía registro de furto ou roubo.