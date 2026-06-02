Homem é preso em flagrante ao tentar furtar bateria de caminhão em oficina de Vilhena; suspeito já teria levado outra no dia anterior

Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar uma bateria de um caminhão que estava em manutenção em uma oficina mecânica de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a responsável pelo estabelecimento acionou a Polícia Militar ao perceber que o suspeito, identificado pelas iniciais F.H., havia retornado ao local para retirar uma segunda bateria de um caminhão que estava sob os cuidados da oficina.

Segundo relato da proprietária, o mesmo homem já havia comparecido ao estabelecimento no dia anterior e furtado uma bateria pertencente ao veículo. Ao retornar nesta terça-feira, ele foi surpreendido pela chegada da guarnição enquanto realizava a remoção da segunda peça.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a bateria já desconectada do caminhão, além de uma chave utilizada para a retirada do equipamento. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou ter vendido a bateria furtada anteriormente a um estabelecimento de compra de sucatas.

Os militares se deslocaram ao local indicado na tentativa de recuperar o objeto, porém o imóvel estava fechado e não foi possível localizar responsáveis para averiguação.

Também foram apreendidos uma motocicleta utilizada pelo suspeito para chegar à oficina e um aparelho celular. Segundo a ocorrência, o veículo apresentava diversas avarias e estava sem placa afixada no momento da abordagem.

A proprietária informou ainda que o estabelecimento possui câmeras de monitoramento e que as imagens poderão auxiliar na confirmação da dinâmica dos fatos e no andamento das investigações.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.