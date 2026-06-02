Moradora encontra projétil dentro de casa após disparo atingir residência em Pimenteiras

Uma moradora da zona rural de Pimenteiras do Oeste procurou a Polícia Militar para denunciar que sua residência, localizada em uma chácara às margens do Rio Guaporé, foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a comunicante, identificada pelas iniciais E.M.F., relatou que se ausentou do imóvel na tarde do dia 22 de maio e retornou na manhã seguinte.

Ao chegar à residência, percebeu que a tampa de uma vasilha plástica estava quebrada e, ao verificar o interior do recipiente, encontrou um projétil de arma de fogo.

Durante a averiguação, os policiais constataram indícios de que o projétil perfurou o telhado da residência, atravessando uma telha antes de atingir o recipiente que estava sobre uma mesa no interior da casa.

A moradora informou ainda que, em uma propriedade vizinha, são ouvidos ocasionalmente estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. A guarnição realizou diligências no local mencionado, porém não encontrou moradores ou responsáveis pela propriedade para prestar esclarecimentos.

Devido ao fato de o local já ter sido alterado antes da chegada da equipe policial, não foi possível preservar adequadamente os vestígios para a realização de perícia técnica.

O projétil encontrado foi recolhido pelos militares e encaminhado juntamente com o registro da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar a origem do disparo, identificar eventual autoria e esclarecer as circunstâncias do fato, considerado de risco à segurança dos moradores da região.