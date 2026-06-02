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terça-feira, 02 de junho de 2026.

VÍDEO: caminhão rompe cabos de internet e deixa moradores sem conexão no bairro Bela Vista em Vilhena

Incidente foi registrado por câmeras de segurança; moradores cobram reparos e identificação do motorista
Imagem: Internauta

Um caminhão que transportava uma estrutura semelhante a um tanque de água ou combustível rompeu diversos cabos de internet ao passar pelo cruzamento da Avenida Duzalina Milani com a Travessa C, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o incidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (2).

Imagens de câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que a carga atinge a fiação aérea, provocando o rompimento dos cabos.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido. Não se sabe se o motorista não percebeu os danos causados ou se deixou o local sem tomar qualquer providência.

Moradores e usuários afetados relataram que ficaram sem acesso à internet após o incidente e cobram a realização dos reparos necessários.

Eles também defendem que as imagens sejam utilizadas para auxiliar na identificação do condutor e na apuração de eventual responsabilidade pelos prejuízos causados.

>>>Vídeo:

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