Caminhão carregado com lenha tomba em frente a frigorífico na BR-364 em Vilhena; fotos e vídeos

Um caminhão do tipo Julieta, carregado com lenha, tombou no final da tarde desta quarta-feira, 3 de junho, em frente a um frigorífico localizado às margens da BR-364, na saída para Porto Velho, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo seguia pela rodovia no sentido Cuiabá quando iniciou uma manobra à esquerda para acessar o pátio da empresa e descarregar a carga.

Durante a manobra, a parte dianteira do conjunto teria passado por um buraco às margens da pista, provocando o tombamento.

Apesar do susto, não houve registro de feridos, sendo constatados apenas danos materiais.

Testemunhas relataram que o motorista teria realizado a conversão sobre faixa contínua, o que configura infração de trânsito.

Segundo um caminhoneiro que trafegava logo atrás, o condutor deveria ter seguido até uma rotatória mais à frente para realizar o retorno e acessar a empresa de forma regular, pela mão correta de direção.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência.

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