Cavalgada abre oficialmente a 38ª Expocol na próxima quarta-feira em Colorado

A tradição sertaneja volta a tomar conta das ruas de Colorado do Oeste na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, com a realização da Cavalgada de Abertura da 38ª Expocol.

Promovido pela Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Asccol), o evento marca oficialmente o início da maior festa agropecuária da região e deve reunir cavaleiros, amazonas, comitivas e admiradores da cultura rural.

Conforme programação encaminhada ao Extra de Rondônia, a concentração dos participantes acontecerá a partir das 15h no pátio do Auto Posto BWM. De lá, a cavalgada seguirá pelas principais vias da cidade até o Parque de Exposições Marcos Donadon, local onde serão realizadas as atividades da Expocol 2026.

O percurso passará pela Avenida Tapajós, Rua Rio Grande do Sul, BR-435, Rua Humaitá, Rua Rio Negro, Rua Potiguara, Avenida Solimões e novamente pela BR-435 até a chegada ao parque de exposições.

Além de celebrar as tradições do campo, a cavalgada abre oficialmente a programação da 38ª Expocol, considerada um dos maiores eventos agropecuários de Rondônia, reunindo produtores rurais, empresários, expositores e visitantes de toda a região.

SEGURANÇA E BEM-ESTAR ANIMAL SÃO PRIORIDADES

Para garantir a segurança dos participantes e do público, a Asccol divulgou um regulamento com uma série de normas que deverão ser cumpridas durante todo o evento.

Entre as determinações estão a obrigatoriedade de seguir as orientações da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Geral de Trânsito Municipal (DGTRAM) e da Comissão Organizadora. Menores de idade somente poderão participar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

A organização também reforça o compromisso com o bem-estar animal, proibindo qualquer prática que configure maus-tratos, além do uso de equipamentos que possam causar ferimentos ou sofrimento aos animais.

Outro destaque do regulamento é a proibição do porte de armas, realização de manobras perigosas, utilização de fogos de artifício, consumo ou comercialização de bebidas em recipientes de vidro e qualquer atividade que represente risco à segurança dos participantes.

A Asccol alerta ainda para a necessidade de atenção redobrada durante as travessias da BR-435, que contarão com acompanhamento e orientação das forças de segurança.

VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES

A Cavalgada da Expocol é uma das atrações mais aguardadas da programação e simboliza a força do agronegócio e das tradições sertanejas no Cone Sul de Rondônia. Todos os anos, o evento reúne centenas de participantes em um momento de confraternização, cultura e valorização da história do homem do campo.

A organização convida toda a população para prestigiar a cavalgada e acompanhar, de forma segura e organizada, a abertura oficial da 38ª Expocol 2026.

>>> CONFIRA O REGULAMENTO ABAIXO: