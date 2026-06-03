Equipamentos furtados de propriedade rural são recuperados em oficina de Vilhena

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quarta-feira, 3 de junho, uma roçadeira e uma motosserra que haviam sido furtadas de uma propriedade rural em Vilhena.

Os equipamentos foram localizados em uma oficina situada na Avenida Marechal Rondon, no bairro Bodanese.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após o proprietário dos bens, identificado pelas iniciais J.M., receber uma ligação do responsável pela oficina informando que havia reconhecido equipamentos que costumavam ser levados ao local para manutenção.

Segundo relato da vítima aos policiais, o furto ocorreu em sua propriedade rural no dia 7 de maio de 2026 e foi registrado junto às autoridades.

Na data da recuperação, ele compareceu à oficina e reconheceu imediatamente uma roçadeira da marca Husqvarna, modelo 343FR, e uma motosserra da marca Stihl, modelo MS660, como sendo os objetos subtraídos durante a ação criminosa.

O proprietário da oficina, identificado pelas iniciais J.F.S., informou que os equipamentos haviam sido deixados para conserto por um homem e uma mulher. Segundo ele, a mulher se apresentou como Z., e forneceu apenas um número de telefone para contato.

Ao perceber que os objetos eram semelhantes aos pertencentes à vítima, o comerciante entrou em contato com o proprietário, possibilitando a recuperação dos bens.

Diante da situação, o responsável pela oficina foi qualificado como testemunha, uma vez que colaborou espontaneamente com a identificação da possível origem ilícita dos equipamentos e comunicou o fato ao legítimo proprietário.

A Polícia Militar recolheu a roçadeira e a motosserra e as encaminhou à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as medidas cabíveis para investigação do caso.

De acordo com a ocorrência, os indícios levantados apontam que os equipamentos recuperados possuem ligação direta com o furto registrado na propriedade rural da vítima.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para identificar os responsáveis pela posse e transporte dos objetos furtados.