Rancho Carrapicho promove baile e torneio de pesca no distrito de Novo Plano em Chupinguaia

O distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, receberá nos dias 06 e 07 de junho uma programação especial promovida pelo Rancho Carrapicho, reunindo música, lazer e pesca esportiva.

As atividades começam no sábado (06), às 21h, com um grandioso baile animado por Matheo Souza. As mulheres terão entrada gratuita. A organização informa que não será permitida a entrada de bebidas, uma vez que haverá comercialização no local.

No domingo (07), acontece o 1º Torneio de Pesca do Rancho Carrapicho, que promete reunir competidores e visitantes de toda a região. A competição oferecerá premiações de R$ 2.500 para o campeão, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ 500 para o terceiro lugar, além de premiações especiais.

O evento contará ainda com área de camping para os participantes que desejarem acampar no local, além de almoço, churrasco e um espaço de confraternização para toda a família.

A locução comercial ficará por conta de Luiz Henrique, conhecido como “O Cobra”, nome bastante conhecido na animação de eventos da região.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 9310-9884 (Carrapicho) e (69) 9 9215-6125 (Marlucci).