VÍDEO: secretário aponta desafios, anuncia instalação de mais semáforos e revela quase 20 mil infrações por mês em Vilhena

O trânsito de Vilhena enfrenta desafios cada vez maiores, especialmente nos trechos urbanos da BR-364, onde o intenso fluxo de veículos tem provocado congestionamentos e acidentes.

O alerta foi feito pelo secretário municipal de Transportes e Trânsito, Rogério da Silva Dias, em entrevista ao site Extra de Rondônia.

Durante a conversa, o secretário destacou a necessidade urgente de intervenções estruturais para reduzir os conflitos entre o trânsito urbano e o tráfego pesado que utiliza a rodovia federal.

A entrevista foi concedida em um momento em que ocorria um acidente envolvendo duas carretas nas proximidades da rotatória da Guaporé Máquinas, um dos pontos considerados críticos da cidade. “Essa é uma das situações que precisamos evitar com a máxima urgência. Precisamos de projetos e estruturas que retirem esse conflito entre o trânsito urbano de Vilhena e a BR-364”, afirmou.

Segundo Rogério da Silva Dias, uma das medidas já em andamento é a instalação de dois conjuntos semafóricos adquiridos pela Prefeitura de Vilhena. Os equipamentos deverão ser implantados na rotatória da Avenida Marechal Rondon com a Avenida Presidente Nasser e na rotatória da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades da rodoviária.

O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres que precisam atravessar a rodovia dentro do perímetro urbano.

Além das ações imediatas, a administração municipal também trabalha em projetos de maior porte. De acordo com o secretário, o prefeito Flori Cordeiro determinou a elaboração de projetos para a construção de trincheiras e outras intervenções ao longo da BR-364.

A intenção é que, após a conclusão dos estudos técnicos, o município busque recursos junto ao Governo Federal para viabilizar as obras. “Estamos investindo na elaboração desses projetos para que possamos buscar recursos e tirar essas obras do papel. São intervenções importantes para o futuro da mobilidade urbana de Vilhena”, explicou.

RADARES SEGUEM REGISTRANDO INFRAÇÕES

Outro tema abordado na entrevista foi o funcionamento dos radares eletrônicos instalados na cidade.

Rogério da Silva Dias esclareceu que os equipamentos estão operando normalmente e registrando infrações, embora as notificações ainda não estejam sendo encaminhadas aos condutores devido a um impasse administrativo envolvendo o Detran e os Correios. “Muitas pessoas acreditam que os radares não estão funcionando, mas estão sim. Eles estão registrando normalmente e, em breve, quando a situação for regularizada, as notificações começarão a chegar aos motoristas”, destacou.

Os números demonstram a intensidade da fiscalização eletrônica no município. Em março, primeiro mês de operação efetiva dos radares, foram registradas 19.735 infrações. Em abril, o total caiu para 19.639. Já em maio, foram contabilizadas 19.680 ocorrências.

De acordo com o secretário, a média mensal tem ficado entre 15 mil e 20 mil infrações, evidenciando a necessidade de maior conscientização dos condutores sobre o respeito às normas de trânsito.

Para a Semtran, o conjunto de ações que envolve fiscalização, educação no trânsito e investimentos em infraestrutura será fundamental para reduzir acidentes e melhorar a segurança viária em Vilhena, especialmente nos pontos de maior conflito entre o tráfego urbano e a BR-364.

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