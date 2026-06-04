Acusações em grupo de WhatsApp contra vereador podem parar na Justiça em Cerejeiras

O vereador Marcão da Rádio, de Cerejeiras, informou que está analisando a possibilidade de adotar medidas jurídicas após ter sido alvo de ofensas em um grupo de aplicativo de mensagens na tarde desta quarta-feira (3), durante uma discussão envolvendo temas da política local.

Segundo relatos, um perfil sem identificação nominal, que utiliza apenas a imagem de uma criança, publicou mensagens questionando a conduta do parlamentar.

Entre as declarações, a pessoa afirmou que Marcão estaria “bêbado, drogado ou sedado” ou, ainda, que seria “mau-caráter”. A autoria das mensagens não foi confirmada, embora participantes do grupo apontem que o perfil possa pertencer a uma mulher.

Em contato com o Extra de Rondônia, o vereador explicou que a discussão teve início após ele compartilhar um áudio em visualização única para expor seu ponto de vista sobre um determinado assunto debatido no grupo. “Eu postei um áudio em visualização única porque não tenho procuração para falar ou defender ninguém. Apenas coloquei meu ponto de vista, que é um direito de qualquer cidadão. A pessoa gravou o áudio e jogou de volta no grupo. Depois vieram as ofensas, sendo que eu nem estava me dirigindo a essas pessoas”, relatou.

Marcão afirmou ter ficado surpreso com as acusações e destacou que nunca enfrentou problemas judiciais ao longo de sua vida. “Tenho 40 anos, nunca entrei numa delegacia, nunca fiz um boletim de ocorrência e nunca respondi a processo algum. Fiquei até surpreso com a mensagem. Bêbado, sedado ou drogado? Quem me conhece sabe quem eu sou e de onde eu vim”, declarou.

O parlamentar informou ainda que encaminhará o conteúdo para análise de sua advogada, a fim de verificar se houve eventual prática de injúria ou outro tipo de infração.

Durante a conversa com a reportagem, Marcão fez questão de rebater as acusações relacionadas ao uso de entorpecentes e afirmou estar à disposição para realizar qualquer exame que comprove sua condição. “Faço questão que seja registrado que me coloco à disposição para qualquer exame toxicológico. Nunca usei drogas. O que faço é, às vezes, tomar uma cerveja ou uma taça de vinho. Nem cigarro eu fumei na vida”, enfatizou ao site.

Após o episódio, ocorrido por volta das 13h, o vereador publicou uma mensagem informando sua saída do grupo de mensagens onde ocorreu a discussão.