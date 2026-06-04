Colisão em cruzamento do Jardim América deixa motociclista ferido em Vilhena

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta quinta-feira, 4 de junho, em um cruzamento no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta que trafegavam por avenidas distintas da região.

De acordo com o registro policial, o caminhão seguia pela Avenida Antônio Quintino Gomes quando colidiu transversalmente com a motocicleta, que transitava pela Avenida Presidente Nasser em direção à BR-364.

A análise realizada no local pela polícia apontou que o condutor do caminhão teria avançado a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações nos braços e pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e encaminharam a vítima ao Hospital Regional.

Ainda segundo a ocorrência, nenhum dos envolvidos apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

O caminhão foi liberado no local após os procedimentos de praxe, enquanto a motocicleta, que ficou praticamente destruída, foi entregue a um familiar do condutor.

A Perícia Criminal também esteve presente e realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.