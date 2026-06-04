Criança fica ferida após ser atacada por cachorro solto em rua de Pimenteiras

Uma criança ficou ferida após ser atacada por um cachorro enquanto trafegava de motoneta com sua mãe, pela Rua Clodoaldo, em Pimenteiras do Oeste.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após a mãe da vítima relatar que conduzia uma motoneta tendo o filho como passageiro quando, ao passar em frente a uma residência, um cão de cor preta avançou contra ambos.

Durante o ataque, o animal mordeu a criança na altura do joelho esquerdo, provocando perfuração na pele e sangramento.

Após o incidente, uma guarnição da Rádio Patrulha foi até o local e identificou o responsável pelo cachorro.

Segundo o registro policial, os militares orientaram o proprietário a manter o quintal devidamente fechado e os animais contidos dentro da propriedade, evitando que permaneçam soltos em vias públicas.

Ele também foi informado sobre a possibilidade de responsabilização em casos de danos ou lesões causados por animais sob sua guarda.

A vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e os cuidados necessários em razão do ferimento.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade competente para as providências cabíveis, considerando o risco à integridade física de moradores e transeuntes causado pela circulação de animais sem a devida contenção.