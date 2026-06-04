VÍDEO: criminosos fazem arrastão na madrugada em comércios de Vilhena

Uma série de ações criminosas mobilizou as guarnições de serviço da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 4 de junho, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os criminosos agiram de forma coordenada, furtando uma caminhonete para utilizá-la no arrombamento e transporte de mercadorias de estabelecimentos comerciais da cidade.

O PRIMEIRO CRIME: FURTO DE VEÍCULO

A onda de delitos teve início no bairro Parque Industrial Novo Tempo. Criminosos invadiram um estabelecimento localizado na Rua Bahia e furtaram uma picape Fiat Strada Freedom, de cor preta e placa SLK-1I46 (de São Francisco do Guaporé). O veículo, provavelmente foi levado com o objetivo específico de dar suporte logístico para os crimes que ocorreriam na sequência.

MOTORES DE POPA LEVADOS NA AVENIDA JOSÉ DO PATROCÍNIO

De posse da picape furtada, os suspeitos se deslocaram até a Avenida José do Patrocínio. Por volta das 02h13, câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens arrombaram uma loja de produtos náuticos.

A dupla agiu rapidamente e conseguiu subtrair do interior do estabelecimento quatro motores de popa de alto valor comercial, sendo:

Um motor da marca Mercury, modelo 15 Super, um motor da marca Yamaha, modelo 15 HP, um motor da marca Yamaha, modelo 4 HP e um motor da marca Yamaha, modelo 6 HP.

Os equipamentos foram carregados na caçamba da Fiat Strada preta e os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O proprietário do comércio só percebeu o arrombamento no início da manhã, ao chegar para trabalhar, e acionou a Polícia Militar.

AÇÃO FRUSTRADA POR MONITORAMENTO NA AVENIDA JÔ SATO

Ainda durante a madrugada, por volta das 03h, a mesma dupla, provavelmente utilizando a caminhonete de cor escura, tentou invadir uma rede de loja de móveis e eletrodomésticos localizada na Avenida Jô Sato.

Os suspeitos utilizaram uma ferramenta para arrombar a fechadura da porta de acesso principal e já haviam iniciado o rompimento da grade de proteção interna do prédio quando foram surpreendidos.

Um funcionário da central de monitoramento eletrônico visualizou a invasão em tempo real pelas câmeras e, utilizando o sistema de comunicação por áudio integrado, deu uma ordem verbal direta aos criminosos.

Assustados com a intervenção por voz do operador, os homens desistiram de continuar a ação e fugiram do local em alta velocidade antes de conseguir subtrair qualquer mercadoria. O gerente da empresa foi avisado pela segurança e compareceu ao pátio para acompanhar a chegada da PM.

ORIENTAÇÕES E INVESTIGAÇÃO

Nas dependências da loja da Avenida Jô Sato, os militares tiveram acesso às imagens das câmeras e orientaram o gerente a preservar totalmente os pontos arrombados.

A recomendação expressa foi para que o fechamento da porta fosse feito utilizando sacolas nas mãos, evitando a contaminação de possíveis impressões digitais deixadas pelos autores, permitindo que o trabalho de perícia técnica e papiloscopia da Polícia Civil seja realizado sem prejuízos.

De posse das imagens de todos os circuitos de segurança e das características da picape Fiat Strada, as guarnições da Polícia Militar realizaram patrulhamentos intensificados e buscas por diversas rotas de fuga em Vilhena.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e os motores continuam desaparecidos. As ocorrências foram unificadas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Delegacia de Patrimônio assuma as investigações.

>>>Vídeo abaixo: