VÍDEOS E FOTOS: católicos celebram Corpus Christi com procissão e tapetes coloridos em Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 4 de junho, centenas de fiéis participaram das celebrações de Corpus Christi em Vilhena.

A programação teve início com uma missa e, em seguida, os católicos seguiram em procissão pelas ruas da cidade.

A caminhada saiu da Igreja Nossa Senhora Aparecida, percorreu a Avenida Capitão Castro e seguiu até a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, reunindo famílias, jovens e idosos em um momento de fé, oração e devoção.

A celebração de Corpus Christi é uma das mais importantes da tradição católica e simboliza a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, fortalecendo a união e a espiritualidade dos fiéis. A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou a procissão.

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