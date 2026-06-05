Conversão à esquerda provoca colisão entre caminhonete e motocicleta no Jardim Eldorado em Vilhena

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta mobilizou uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar no início da manhã desta sexta-feira, 5 de junho.

O acidente de trânsito aconteceu no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares foram acionados por volta das 08h para atender a ocorrência na Avenida Brasil, bem na interseção em “T” com a Rua Joseph M. Manic.

DINÂMICA DO ACIDENTE

No local, os policiais constataram que a condutora da caminhonete Toyota Hilux, identificada pelas iniciais J. Q. T., trafegava pela Avenida Brasil seguindo no sentido Cuiabá–Porto Velho.

No sentido oposto (Porto Velho–Cuiabá), seguia o motociclista, identificado pelas iniciais G. H. C. S., a bordo de uma Honda CG 160 Titan.

Ao alcançar o cruzamento, a motorista da Hilux iniciou uma manobra de conversão à esquerda com o objetivo de acessar a Rua Joseph M. Manic.

Durante o movimento, a caminhonete acabou interceptando a trajetória da motocicleta, tornando a colisão frontal inevitável. Com a força do impacto, o piloto foi projetado contra o solo.

ATENDIMENTO E LIBERAÇÃO

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao endereço para realizar os procedimentos de atendimento pré-hospitalar.

O motociclista apresentava diversas escoriações pelo corpo causadas pela queda, mas, após passar por uma avaliação inicial dos socorristas, recusou o encaminhamento ao pronto-socorro municipal para exames complementares.

A Polícia Militar realizou os levantamentos de praxe, colhendo dados e registrando os danos materiais visíveis em ambos os veículos por meio de fotografias.

Como as documentações e as condições de trafegabilidade estavam regulares e sem impedimentos legais, a picape Hilux foi liberada para a condutora e a motocicleta Titan foi entregue ao proprietário no próprio local do fato.

O boletim de ocorrência de trânsito foi lavrado para resguardo jurídico das partes envolvidas.