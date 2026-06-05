Discussão por acerto de contas termina com homem assassinado a golpes de facão no Centro de Vilhena

Um homicídio com requintes de crueldade foi registrado na noite de quinta-feira, 4 de junho, no Centro de Vilhena.

Uma discussão motivada por desacordos financeiros entre dois homens de nacionalidade colombiana terminou com um deles morto a golpes de facão e o autor do crime preso em flagrante pela pela Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h por moradores da Rua Rosilene Araújo de Castro. Vizinhos do imóvel relataram ter ouvido gritos desesperados vindo do interior da residência, com uma pessoa implorando e clamando para não ser morta.

FLAGRANTE E CONFISSÃO

Assim que a guarnição chegou ao endereço, foi recebida na porta pelo acusado, identificado pelas iniciais J. A., que apresentava diversas manchas de sangue espalhadas pelo corpo.

Questionado sobre a situação, ele confessou o crime e revelou que atuava como cobrador de uma rede de agiotagem. A vítima era seu patrão, Gabriel José Arrieta Gimenez, de 36 anos — que completaria aniversário nesta sexta-feira, dia 5 —, responsável por supervisionar o recolhimento dos valores na região.

De acordo com o relato do autor à polícia, ambos iniciaram uma forte discussão motivada por pagamentos, que logo evoluiu para agressões físicas. J. A., alegou que Gabriel José tentou atacá-lo primeiro com um facão, mas ele conseguiu se esquivar.

Na sequência, o funcionário desferiu dois golpes que derrubaram o patrão. Com a vítima já caía no chão, o agressor tomou posse do próprio facão e desferiu múltiplos golpes violentos, concentrados principalmente na região da cabeça da vítima.

CENA DE HORROR E TENTATIVA DE LIMPEZA

Ao entrarem na sala da residência, os militares encontraram o corpo de Gabriel José Arrieta Gimenez com ferimentos gravíssimos e exposição de massa encefálica. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e constatou o óbito no local.

No cenário do crime, a equipe policial encontrou uma vassoura e poças d’água, indicando que o suspeito havia iniciado a limpeza do ambiente para ocultar os vestígios. J. A., admitiu que estava se lavando momentos antes da chegada da viatura. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em condições físicas normais.

APREENSÕES E TRASLADO DO CORPO

A Polícia Científica (Perícia Técnica) isolou a área para os trabalhos de praxe e reteve os telefones celulares dos envolvidos, além dos instrumentos utilizados na execução. No imóvel, a PM apreendeu um veículo automotor, uma motocicleta, documentos pessoais, três cadernos com anotações de contabilidade da agiotagem, um cordão dourado, cartões bancários, além de quantias em dinheiro contendo seis dólares e dez mil pesos colombianos.

Após a finalização dos trabalhos periciais, o cadáver foi recolhido pelos agentes da Funerária Canaã. Após passar pelos procedimentos legais cabíveis no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Gabriel José Arrieta Gimenez foi transladado para o município de Ji-Paraná, onde ocorrerão os atos de velório e sepultamento.

O autor responderá perante a Justiça pelo crime de homicídio qualificado.