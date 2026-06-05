Escola Indígena Felipe Camarão realiza projeto de sustentabilidade e comemora avanços pedagógicos em Vilhena; fotos e vídeos

A comunidade escolar da Escola Estadual Indígena Felipe Camarão uniu forças para transformar o ambiente escolar em um exemplo de preservação e sustentabilidade.

Em alusão à Semana do Meio Ambiente, a instituição mobilizou estudantes, professores e moradores locais no projeto ambiental “Frutos do Amanhã – Revitalização e Sustentabilidade do Pátio Escolar”.

A iniciativa nasceu a partir das aulas de Mediação Tecnológica da turma do 2º ano do Ensino Médio, sob a coordenação da professora Fátima Azevedo. A proposta pedagógica de realizar uma atividade extraclasse voltada à conscientização ecológica logo ganhou a adesão imediata de todas as demais turmas e servidores da escola.

MADRINHA DO PROJETO E “CERTIDÃO DE PLANTIO”

Para viabilizar a ação, os estudantes convidaram a professora e vereadora Amanda Areval para ser a madrinha do projeto. Ela realizou a doação de 28 mudas de árvores frutíferas e participou ativamente do mutirão de plantio, promovido no dia 3 de junho.

A dinâmica do projeto destacou-se pela organização: ao receber uma muda, cada membro da comunidade dirigia-se a uma mesa comandada pelos alunos do Ensino Médio. No local, era preenchida uma “Certidão de Plantio” — um documento contendo o nome do responsável pelo plantio, a espécie da fruta, a data e a altura inicial da muda. Esse instrumental servirá para que os estudantes realizem o acompanhamento periódico do crescimento e da evolução de cada árvore ao longo do ano.

AVANÇOS E CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO INDÍGENA

O sucesso do projeto na Escola Felipe Camarão reflete um momento de expressivo fortalecimento pedagógico nas instituições de ensino voltadas aos povos originários na região. Desde o início deste ano, o setor obteve avanços considerados históricos em Vilhena.

As melhorias são atribuídas à nova Gerência Indígena junto à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) de Vilhena, liderada por Maciel Alves Gois e pelo indígena Valdair Sabanê. Através da gestão, a pasta conseguiu garantir, de forma inédita, a lotação de profissionais especialistas para atender as escolas da localidade. Entre as contratações estão supervisoras e orientadoras escolares, além de especialistas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma demanda que se apresentava como urgente para a comunidade.

DESTAQUE CULTURAL NO FERA

O protagonismo das escolas indígenas da região também se estendeu ao campo cultural durante a recente realização da etapa municipal do Festival Estudantil Rondoniense de Arte (FERA), em Vilhena. O evento reuniu alunos de todas as escolas estaduais em modalidades como teatro, dança, cinema e artes visuais.

A Escola Indígena Sowaintê consolidou-se como uma das grandes campeãs do festival a nível municipal, conquistando diversas premiações de destaque:

1º lugar na categoria Documentário;

1º lugar na categoria Ficção;

1º lugar na categoria Fotografia;

1º lugar na categoria Escultura (obras tridimensionais);

3º lugar na categoria Pintura.

Os resultados obtidos tanto na área ambiental quanto cultural e estrutural evidenciam o impacto positivo dos novos investimentos e do engajamento comunitário no desenvolvimento da educação escolar indígena no município.

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>>>>>Campeões do Festival estudantil da escola indígena Sowainte>>>>>

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