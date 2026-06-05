Homem é esfaqueado no tórax e PM apreende faca e detém três suspeitos com marcas de sangue em Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais J.M.S., de 32 anos, morador do bairro Moises de Freitas, em Vilhena, sofreu uma tentativa de homicídio a facadas na tarde desta sexta-feira, 5 de junho.

A ação rápida da Polícia Militar resultou na localização da cena do crime, na apreensão da arma utilizada e na condução de três homens suspeitos de envolvimento no atentado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se inicialmente até o Hospital Regional após ser acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Os socorristas haviam acabado de dar entrada na unidade com um homem que foi resgatado caído em via pública, apresentando uma grave perfuração por arma branca na região do tórax, próximo à clavícula.

No pronto-socorro, os policiais conseguiram falar brevemente com a vítima, que estava consciente, mas com dificuldades para se comunicar devido ao seu estado de saúde. O homem relatou apenas que o autor do crime seria um indivíduo conhecido pelo apelido de “Acreano”.

CERCO EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE DROGAS

Após coletarem as primeiras pistas, os militares receberam informações de que o ataque teria acontecido em um imóvel localizado na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, local apontado popularmente como uma “boca de fumo do Barriga”. A equipe policial foi até o endereço indicado para fazer uma varredura.

Ao ingressarem na residência, os policiais confirmaram a veracidade das denúncias ao encontrarem diversas manchas de sangue espalhadas pelo chão do imóvel.

Durante as buscas no recinto, três suspeitos foram flagrados e detidos pelas equipes de serviço. Uma faca, com vestígios compatíveis de ter sido utilizada para desferir o golpe contra a vítima, foi localizada e apreendida no local.

EVIDÊNCIAS E DETENÇÕES

Entre os detidos, os militares observaram indícios flagrantes de violência física recente. O suspeito identificado pelas iniciais I. G. S., ostentava manchas visíveis de sangue em suas roupas no momento da abordagem.

Já o segundo conduzido, identificado pelas iniciais M. R., apresentava uma lesão recente no pé direito, característica de quem esteve envolvido em uma briga ou luta corporal.

Diante do cenário de crime e dos fortes indícios materiais coletados, os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar esclarecimentos e passar por interrogatório.

A faca foi entregue à Polícia Científica para exames periciais de DNA e papiloscopia.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Vilhena para identificar qual dos suspeitos desferiu a facada e esclarecer a real motivação do crime.

>>>Vídeo: