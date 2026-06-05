Mais um comércio é arrombado e cofre é estourado com as mesmas características de “arrastão” ocorrido recentemente em Vilhena

A onda de crimes contra o patrimônio continua mobilizando as forças de segurança em Vilhena.

Na manhã desta sexta-feira, 5 de junho, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a mais uma ocorrência de furto qualificado por arrombamento em uma empresa de autopeças da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares compareceram por volta das 09h ao estabelecimento situado na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim América.

No local, em contato com a comunicante do fato, foi relatado que indivíduos não identificados cortaram o cadeado da porta da frente, possivelmente utilizando um alicate de pressão ou ferramenta de grande impacto, para ganhar acesso ao interior do prédio.

COFRE ESTOURADO E INDÍCIOS DE CONEXÃO

Após invadirem o local, os criminosos arrombaram o cofre da empresa e subtraíram a quantia de R$ 334,00 em espécie. De acordo com o registro, o modus operandi da ação apresenta características idênticas aos furtos em série ocorridos recentemente no município, como o arrombamento praticado contra uma empresa de chapeação e pintura e uma loja de produtos náuticos.

CÂMERAS VIZINHAS E PERÍCIA TÉCNICA

A comunicante informou aos policiais que um estabelecimento comercial de grande porte localizado ao lado possui um sistema completo de videomonitoramento.

As imagens geradas pelo circuito vizinho devem ser repassadas aos investigadores, pois há grandes chances de os suspeitos ou o veículo de apoio terem sido captados com maior nitidez durante a execução do crime ou na rota de fuga.

Durante o atendimento da ocorrência, um perito criminal da Polícia Científica compareceu ao endereço e realizou os trabalhos técnicos de praxe, analisando o cenário e coletando vestígios materiais que possam ajudar a identificar os membros da quadrilha.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para dar continuidade às investigações.