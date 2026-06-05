Site da capital aponta Luana Rocha como possível coordenadora da campanha de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia

Nos bastidores da política rondoniense, uma informação divulgada por um site da capital vem movimentando o cenário pré-eleitoral para 2026.

Segundo a publicação, a primeira-dama de Rondônia, Luana Rocha, deverá assumir a coordenação da campanha do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), pré-candidato ao Governo do Estado.

A eventual participação de Luana é vista como estratégica dentro do grupo político ligado ao governador Marcos Rocha. Com forte atuação social e presença constante nos municípios rondonienses, a primeira-dama consolidou ao longo dos últimos anos uma ampla rede de relacionamento com lideranças políticas, entidades e comunidades em diversas regiões do estado.

De acordo com a informação divulgada pelo veículo da capital, Luana teria papel importante na articulação política e na coordenação das ações de campanha, atuando diretamente na mobilização de lideranças e no fortalecimento da pré-candidatura de Fúria.

Embora não haja confirmação oficial sobre a composição da equipe que conduzirá a campanha do prefeito de Cacoal, a possibilidade de Luana Rocha assumir a coordenação é tratada por interlocutores como um movimento natural dentro do grupo político que atualmente gravita em torno do governador Marcos Rocha.

Adailton Fúria aparece entre os nomes que se movimentam para a disputa do Palácio Rio Madeira em 2026 e vem ampliando sua agenda política pelo estado. A presença da primeira-dama na coordenação da campanha, caso se confirme, poderá representar um importante reforço na estrutura de articulação política do projeto eleitoral.

Até o momento, nem Luana Rocha nem Adailton Fúria se manifestaram oficialmente sobre a informação divulgada nos bastidores da política estadual.