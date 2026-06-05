ÚLTIMAS VAGAS: Inscrições para curso livre de Tanatopraxia com desconto especial encerram dia 10 de junho em Vilhena

Profissionais da área funerária, estudantes e interessados em ampliar seus conhecimentos têm uma última oportunidade para garantir participação no Curso Livre de Tanatopraxia.

A capacitação será realizada entre os dias 27 de junho e 4 de julho de 2026, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a formação foi desenvolvida para oferecer conhecimento técnico e profissional aprofundado. O conteúdo programático aborda temas fundamentais para quem deseja atuar com maior preparo e segurança em procedimentos de conservação, apresentação e manejo pós-morte, sempre respeitando os rígidos princípios éticos, técnicos e de biossegurança exigidos pelo mercado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ABRANGENTE

Durante a jornada de aprendizado, os participantes terão acesso a uma grade de disciplinas completa, dividida nos seguintes módulos teóricos e práticos:

Tanatopraxia

Mumificação e Embalsamamento

Necromaquiagem

Tanatoestética e Restauração Facial

Aatomia Humana Aplicada

Campo Profissional e Mercado de Trabalho

Ética Profissional

Biossegurança

Técnicas Modernas de Conservação e Preparação

Procedimentos Pré e Pós-Morte

O principal objetivo do curso é proporcionar uma visão ampla e atualizada sobre as rotinas do setor, contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de técnicas que demandam alta responsabilidade, respeito e qualificação.

DESCONTO ESPECIAL E CERTIFICAÇÃO

Como incentivo aos novos estudantes, a organização está oferecendo um desconto especial de 10% no valor total do investimento para os candidatos que garantirem a matrícula antecipada até o dia 10 de junho de 2026.

Além do aprendizado de alto nível, todos os participantes que cumprirem as metas pedagógicas receberão o Certificado de Conclusão do Curso Livre de Tanatopraxia. O documento comprova formalmente a participação e a qualificação obtida, discriminando a carga horária e todo o conteúdo programático ministrado.

PRAZO FINAL E INSCRIÇÕES

A organização alerta que as vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas definitivamente no dia 10 de junho de 2026. Após essa data, o sistema será fechado, não sendo aceitas novas matrículas e nem haverá qualquer tipo de prorrogação do prazo.

Vale destacar que a capacitação é oferecida na modalidade de Curso Livre, destinada exclusivamente ao aperfeiçoamento profissional conforme a legislação vigente, não se tratando de curso técnico ou superior regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC).

Para obter mais detalhes sobre valores, locais de realização e formas de pagamento, os interessados devem entrar em contato direto com a coordenação através do seguinte canal de atendimento:

WhatsApp: (69) 98455-1495