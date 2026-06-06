Cão mantido preso por corrente curta é encontrado e PM é acionada em Chupinguaia

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível maus-tratos a animal em uma residência localizada na Rua Silvana Gonçalves, em Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante visita ao município, uma autoridade do Poder Judiciário constatou que um cão estava preso por uma corrente curta, condição que limitava significativamente sua movimentação dentro do imóvel.

Diante da situação observada, foi solicitado o acompanhamento da Polícia Militar para verificar o caso e adotar as medidas cabíveis, caso a irregularidade não fosse corrigida.

No local, os policiais fizeram contato com uma familiar do proprietário do animal, que informou estar ciente da situação e comprometeu-se a resolver o problema.

A mulher acompanhou a guarnição até a residência, onde a coleira que prendia o cão à corrente foi retirada, permitindo que o animal passasse a circular livremente pelo quintal.

Ainda segundo a ocorrência, a responsável assumiu o compromisso de entregar o cão ao proprietário e orientá-lo sobre a necessidade de manter condições adequadas de guarda, garantindo o bem-estar do animal e evitando novas situações semelhantes.

Como a irregularidade foi prontamente sanada e não houve resistência por parte dos envolvidos, a ocorrência foi resolvida administrativamente no próprio endereço, sem necessidade de adoção de outras medidas imediatas por parte da Polícia Militar.