Colisão entre carros deixa mulher ferida e causa danos em residência no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma colisão frontal entre dois veículos foi registrada na manhã deste sábado, 6 de junho, no entroncamento das ruas 102-18 e 102-07, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

A guarnição de trânsito foi acionada pela Central de Operações por volta das 7h para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o acidente havia resultado em lesões corporais nas duas condutoras envolvidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento às vítimas. Uma das motoristas foi encaminhada ao Hospital Regional com queixas de dores na região do tórax.

A outra sofreu apenas escoriações leves no antebraço esquerdo e não precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, com base em imagens de câmeras de monitoramento e relatos dos envolvidos, um dos veículos trafegava pela Rua 102-07 e realizava conversão à direita ao chegar ao cruzamento, que não possui sinalização regulamentadora. Nesse momento, ocorreu a colisão frontal com o outro automóvel, que seguia pela Rua 102-18.

Com o impacto, uma das condutoras perdeu o controle da direção e acabou atingindo o portão metálico de uma residência localizada nas proximidades. Além dos danos ao portão, houve avarias leves em parte do muro frontal do imóvel.

Em razão da necessidade de esclarecimento técnico sobre a dinâmica do acidente, a Polícia Militar acionou a perícia criminal, que realizou os levantamentos necessários no local.

Os danos nos veículos foram registrados e os proprietários orientados a realizar inspeções detalhadas para identificação de possíveis avarias não perceptíveis durante o atendimento da ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram liberados e removidos pelos respectivos proprietários.

Durante a qualificação dos envolvidos, os policiais constataram que uma das motoristas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis e lavrada a respectiva notificação de trânsito.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.