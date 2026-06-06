Colisão entre motocicleta e mini motoneta elétrica deixa duas pessoas feridas em Vilhena

Uma colisão transversal envolvendo uma motocicleta e uma mini motoneta elétrica mobilizou uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 5 de junho.

O acidente de trânsito foi registrado no cruzamento de vias no perímetro urbano de Vilhena e resultou em duas pessoas feridas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares foram acionados por volta das 15h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os veículos já haviam sido removidos da posição original do impacto, o que impossibilitou que a equipe fizesse uma análise técnica dos vestígios e da posição de repouso dos veículos na pista.

DINÂMICA E SUSTO NO CRUZAMENTO

De acordo com as declarações colhidas, a condutora da mini motoneta elétrica, uma menor de idade identificada pelas iniciais A. G., trafegava pela Rua Guaranis em direção ao sentido Cuiabá.

Ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Germano Bison, ela visualizou a motocicleta que vinha pela via preferencial, assustou-se e acabou avançando sobre a avenida.

O condutor da motocicleta Honda, identificado pelas iniciais L. G., que é devidamente habilitado, relatou que transitava pela Avenida Germano Bison no sentido BR-364, quando percebeu a mini motoneta entrando na avenida rente ao meio-fio.

Segundo o motociclista, a jovem se assustou ao ver o veículo dele e invadiu repentinamente a faixa de rolamento. Devido à curtíssima distância, ele não conseguiu desviar ou frear a tempo, atingindo a lateral central da motoneta elétrica.

FERIMENTOS E ACORDO ENTRE AS PARTES

Com o impacto, ambos os envolvidos sofreram quedas e lesões corporais. O motociclista apresentou escoriações no braço, mas preferiu permanecer no local para acompanhar o procedimento policial.

Já a menor de idade sofreu ferimentos mais consideráveis e necessitou de atendimento pré-hospitalar de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo conduzida ao Hospital Regional para avaliação médica detalhada.

No local dos fatos, os condutores e o responsável legal pela menor informaram aos policiais que já haviam entrado em um acordo amigável quanto ao ressarcimento dos danos materiais e que, por esse motivo, não tinham interesse inicial em registrar o caso.

Apesar do acerto particular, e pelo fato de a viatura já ter sido empenhada para o atendimento com vítima de trânsito, a Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência para fins de documentação formal.

A Perícia Técnica (POLITEC) não foi acionada em virtude de a cena do sinistro ter sido completamente alterada antes da chegada dos militares.