Dupla é detida após denúncias de perseguição, ameaças e assédio contra adolescentes em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, em Vilhena, após duas adolescentes, denunciarem que estavam sendo perseguidas, assediadas e ameaçadas por dois homens.

Segundo informações, os suspeitos estariam há vários dias seguindo as adolescentes em um veículo e frequentando as proximidades da residência delas.

No dia da ocorrência, as menores saíram para fazer compra quando perceberam novamente a aproximação do automóvel. Assustadas, elas tentaram fugir, mas afirmam que foram acompanhadas pelos ocupantes do carro.

As adolescentes relataram que os homens ofereceram dinheiro para que fossem até a residência deles com a intenção de manter relações sexuais.

Diante da recusa, os suspeitos teriam passado a fazer ameaças, afirmando possuir ligação com facções criminosas e que poderiam mandar matar as jovens.

Ainda conforme as informações, as abordagens e intimidações vinham ocorrendo de forma frequente, causando medo constante às vítimas, que disseram temer por suas vidas e evitar contato sempre que avistavam os suspeitos.

A guarnição realizou diligências e descobriu o endereço dos suspeitos. No local, os policiais encontraram o veículo mencionado na denúncia e fizeram contato com os dois homens apontados como autores dos fatos.

Durante a abordagem, ambos negaram as acusações. No entanto, diante das informações apresentadas pelas vítimas, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial de plantão.

Segundo informações, durante o deslocamento e apresentação na unidade policial, um dos detidos, que utiliza tornozeleira eletrônica, desacatou os policiais com ofensas verbais.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as denúncias de perseguição, assédio, ameaça e outros possíveis crimes relacionados aos fatos narrados pelas adolescentes.