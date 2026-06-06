Ezequiel Neiva destaca importância da Expocol e reafirma apoio aos produtores rurais de Colorado

A realização da Expocol 2026, em Colorado do Oeste, recebeu o reconhecimento do deputado estadual Ezequiel Neiva, que destacou a importância da feira agropecuária para o fortalecimento do setor produtivo e para o desenvolvimento econômico da região sul de Rondônia.

Ao saudar a realização do evento, o parlamentar parabenizou a diretoria da ASCCOL, entidade responsável pela organização da exposição, pelo trabalho desenvolvido na promoção do agronegócio e na valorização dos produtores rurais.

Segundo Ezequiel Neiva, a Expocol se consolidou como uma das mais importantes vitrines do agronegócio regional, reunindo produtores, empresários, expositores, instituições financeiras e órgãos ligados ao desenvolvimento do campo.

“A Expocol representa a força do produtor rural, que todos os dias trabalha para gerar emprego, renda e desenvolvimento para Rondônia. É uma feira que fortalece a economia local, incentiva a inovação no campo e valoriza aqueles que produzem riqueza para o nosso estado”, afirmou.

O deputado também destacou o papel da ASCCOL na organização do evento e na defesa dos interesses dos produtores rurais.

“Quero parabenizar toda a diretoria da ASCCOL pelo empenho e dedicação na realização de mais uma edição da Expocol. Sabemos do esforço necessário para organizar um evento desse porte e da importância que ele tem para Colorado do Oeste e toda a região”, ressaltou.

Ezequiel Neiva fez questão de cumprimentar os pecuaristas, agricultores e expositores que participam da feira, lembrando que o crescimento do agronegócio rondoniense passa diretamente pelo trabalho realizado dentro das propriedades rurais.

“O sucesso da Expocol é reflexo da dedicação dos nossos produtores. São homens e mulheres que enfrentam desafios diários, investem em tecnologia, melhoramento genético, produtividade e ajudam a construir uma Rondônia cada vez mais forte”, destacou.

Ezequiel Neiva reafirmou ainda seu compromisso com o setor produtivo, lembrando que sua atuação parlamentar tem sido marcada pelo apoio ao homem do campo, com a destinação de recursos para aquisição de máquinas e equipamentos, recuperação de estradas, fortalecimento da agricultura familiar, incentivo à pecuária leiteira e apoio às associações rurais em diversas regiões do estado.

“Minha atuação sempre esteve ao lado do produtor rural. Continuarei trabalhando para garantir investimentos, infraestrutura e políticas públicas que contribuam para o crescimento do agronegócio e para a melhoria da qualidade de vida de quem vive e produz no campo”, afirmou.

Por fim, Ezequiel Neiva desejou sucesso à Expocol 2026 e reforçou seu apoio à ASCCOL e a todos os segmentos ligados à produção rural em Colorado do Oeste e em toda a região do Cone Sul de Rondônia.

“A Expocol é motivo de orgulho para Colorado do Oeste. Desejo uma excelente feira a todos os participantes e reafirmo meu compromisso de seguir apoiando a ASCCOL e o setor produtivo, que é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de Rondônia”, concluiu.