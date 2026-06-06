Furto durante a madrugada deixa caminhoneiro sem botijão de gás, alimentos e fogão portátil em Cerejeiras

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um caminhoneiro foi vítima de furto na madrugada deste sábado, 6 de junho, enquanto pernoitava no interior de seu veículo no pátio de um posto de combustível, Cerejeiras.

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela permaneceu dormindo durante toda a noite e não percebeu qualquer movimentação suspeita.

Ao acordar, constatou que um botijão de gás que estava acondicionado sob o caminhão e preso por uma corrente havia sido furtado por autores desconhecidos.

Ainda de acordo com a vítima, os criminosos possivelmente romperam o sistema de fixação utilizado para prender o objeto, facilitando sua retirada. Além do botijão, foram levados alimentos e um fogão portátil que estavam armazenados em uma caixa instalada na lateral do caminhão.

A vítima informou que a caixa estava fechada, porém protegida apenas por um parafuso, circunstância que pode ter contribuído para a ação dos autores.

A guarnição policial realizou a coleta das informações necessárias para o registro da ocorrência, mas não identificou suspeitos nem obteve elementos que permitissem apontar a autoria do crime no momento do atendimento.

O caso foi formalizado e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações para tentar identificar os envolvidos e recuperar os bens furtados.

A atuação policial concentrou-se no atendimento da ocorrência e no encaminhamento das informações às autoridades competentes para as providências cabíveis.