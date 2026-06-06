Furto em restaurante durante madrugada mobiliza Polícia Militar em Vilhena

Na manhã deste sábado, 6 de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um restaurante localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os funcionários chegaram para iniciar o expediente e perceberam que uma quantidade indeterminada de gêneros alimentícios havia sido furtada.

Entre os itens levados estavam chocolates, energéticos, refrigerantes e moedas em valor ainda não contabilizado.

Durante a averiguação no local, foram encontrados vestígios que podem auxiliar nas investigações.

Na área externa foi localizada uma lata de energético, enquanto uma lata de refrigerante foi encontrada no interior do estabelecimento. Também foram encontrados chocolates parcialmente consumidos, deixados pelo autor da ação criminosa.

Outro elemento observado pela equipe policial foi uma bituca de cigarro encontrada no banheiro, que possivelmente tenha sido deixada pelo suspeito durante a prática do furto.

Os funcionários foram orientados a preservar o local para eventual realização de procedimentos periciais.

Segundo informações repassadas à polícia, o sistema de monitoramento por câmeras estava inoperante devido ao rompimento dos cabos de internet ocorrido na véspera do crime.

A empresa responsável pelo serviço já havia sido acionada para solucionar o problema, mas a conexão ainda não havia sido restabelecida quando o furto foi constatado.

A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pelas autoridades competentes, que buscam identificar o autor e recuperar os bens subtraídos.