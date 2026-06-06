Homem é baleado no portão de casa e irmão suspeita que crime foi motivado por ciúmes de relacionamento passado em Vilhena

Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e de resgate na tarde desta sexta-feira, 5 de junho, em Vilhena.

Um instalador de calhas foi alvejado com múltiplos disparos de arma de fogo na entrada da residência onde mora com o pai, no bairro Parque São Paulo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer à Avenida Juracy Corrêa Muller. No local, os militares encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros.

Ele relatou que um homem desconhecido chegou de motocicleta em frente ao imóvel e o chamou, perguntando se ele trabalhava com a instalação de calhas.

Assim que a vítima respondeu positivamente, o motociclista, que permaneceu de capacete para esconder o rosto, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos à queima-roupa através das grades do portão.

A vítima foi atingida nas nádegas, no braço e na região das axilas. Ele foi socorrido por uma equipe de atendimento médico e conduzido ao Hospital Regional.

ENGANO DE ALVO E SUSPEITA DE CIÚMES

Ao ser questionado sobre possíveis desavenças ou dívidas que pudessem motivar o atentado, o trabalhador afirmou que o alvo do atirador poderia ser seu irmão com quem possui semelhança física.

Os policiais localizaram o irmão da vítima para colher seu depoimento. Ele afirmou que não vinha sofrendo nenhuma ameaça direta, mas levantou uma linha de investigação importante para o caso.

Segundo o rapaz, ele manteve um relacionamento amoroso com a ex-esposa de um empresário do ramo de calhas, na época em que o casal estava temporariamente separado.

O irmão acredita que o empresário possa ter descoberto esse antigo envolvimento recentemente, o que geraria uma suspeita de crime passional.

No entanto, ele ponderou que sempre manteve um convívio cordial com o comerciante, chegando inclusive a comprar insumos na empresa dele com frequência, sem que houvesse qualquer atrito explícito entre ambos.

INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

A Polícia Científica (Perícia Técnica) compareceu ao endereço para realizar os levantamentos de praxe e recolher os estojos deflagrados das munições para análise balística.

O boletim de ocorrência por tentativa de homicídio qualificado foi registrado e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Os investigadores devem intimar os envolvidos e buscar imagens de circuitos de segurança das proximidades para tentar identificar a rota de fuga da motocicleta utilizada pelo atirador.