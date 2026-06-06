Incêndio destrói veículo em Vilhena; causas que deram início às chamas ainda são desconhecidas

Um automóvel de passeio ficou completamente destruído após ser tomado por um incêndio na noite desta sexta-feira, 5 de junho, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para deslocar-se até a Rua José Gomes Filho, localizada no bairro Marcos Freire, onde testemunhas informavam que um carro estava em chamas.

DESTRUIÇÃO TOTAL

Assim que os militares chegaram ao endereço indicado, constataram que o fogo já havia consumido quase a totalidade do veículo, um Peugeot 207 de cor prata.

Uma unidade de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local para realizar o trabalho de rescaldo.

No entanto, devido à velocidade com que as chamas se alastraram, pouco pôde ser feito para salvar o automóvel.

Até o fechamento desta matéria, não haviam sido divulgadas informações conclusivas sobre a origem do sinistro.

O boletim de ocorrência foi registrado para fins de documentação e resguardo do proprietário legal.

O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes para que as reais causas do incidente sejam devidamente esclarecidas.