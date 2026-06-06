Morador de Corumbiara cai em golpe e perde quase R$ 3 mil via PIX

Um morador do município de Corumbiara foi vítima de um crime cibernético conhecido como “golpe do link clonado” e sofreu um expressivo prejuízo financeiro.

Os criminosos utilizaram um falso anúncio de venda de equipamentos de internet via satélite para atrair a vítima e invadir seus dispositivos eletroeletrônicos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais E., compareceu ao quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência. Ele relatou aos policiais que navegava pelo aplicativo Facebook quando se deparou com uma publicação patrocinada oferecendo antenas e planos de assinatura da operadora Starlink.

Interessado na oferta, o homem iniciou a transação e, pouco tempo depois, recebeu uma chamada de voz e mensagens via WhatsApp oriundas de um número com o prefixo (16).

INVASÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Durante o atendimento, os estelionatários enviaram um link externo sob o pretexto de que o cliente precisaria acessá-lo para efetivar o cadastro ou liberar o pedido.

Assim que clicou no endereço eletrônico malicioso, o aparelho da vítima foi infectado por um vírus de acesso remoto. De forma instantânea, o morador perdeu totalmente o controle sobre o seu aplicativo do banco e também de sua conta do WhatsApp.

Aproveitando-se do acesso irrestrito aos dados bancários, os golpistas realizaram duas transferências eletrônicas imediatas de fundos via PIX. Da conta da vítima, vinculada a uma agência bancária, foram retirados: um PIX no valor de R$ 1.500,00 e outro no valor de R$ 1.400,00 – Prejuízo total: R$ 2.900,00 desviados em poucos minutos.

INVESTIGAÇÃO

Através do extrato das transações, a vítima descobriu que o montante total foi enviado para uma conta corrente de outra instituição financeira, tendo como titular uma mulher identificada pelas iniciais T. R. S., que possivelmente atua como “conta laranja” para o esquema criminoso.

O boletim de ocorrência por estelionato e fraude eletrônica foi lavrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, que por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos iniciará os trâmites de quebra de sigilo bancário e telefônico para rastrear a origem do golpe e tentar reaver os valores junto às operadoras financeiras.