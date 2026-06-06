Motoneta é furtada durante madrugada em frente de casa noturna em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma motoneta Honda C100 Biz foi furtada durante a madrugada deste sábado, 6 de junho, em Vilhena.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a vítima informar que teve o veículo levado enquanto permanecia em uma casa noturna na Avenida Paraná.

De acordo com o relato, a vítima chegou ao local utilizando a motoneta e a estacionou em frente ao estabelecimento. Ao deixar o local, horas depois, constatou que o veículo não estava mais onde havia sido deixado.

A equipe policial, que realizava patrulhamento pela região, foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de trânsito. Durante o deslocamento, os militares foram abordados pela vítima, que comunicou o furto e forneceu as características do veículo.

Após colher as informações necessárias para o registro da ocorrência, os policiais realizaram buscas nas proximidades na tentativa de localizar a motoneta e identificar possíveis envolvidos no crime. No entanto, até o encerramento da ocorrência, o veículo não havia sido encontrado.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.