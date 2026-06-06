Motorista abastece veículo, tem cartão recusado, promete retornar para pagar e caso vai parar na polícia em Vilhena

Na tarde deste sábado, 6 de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um possível calote em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um motorista abasteceu seu veículo com R$ 100,00 em combustível e, ao tentar efetuar o pagamento por meio de cartão de crédito, teve a transação recusada.

Diante da situação, ele informou ao funcionário que iria até outro local para conseguir dinheiro e retornaria em aproximadamente 30 minutos para quitar o valor devido.

Segundo relato registrado pela polícia, o homem alegou trabalhar como caminhoneiro e deixou o local conduzindo um veículo de passeio.

No entanto, mesmo após mais de três horas do ocorrido, ele não retornou ao estabelecimento nem manteve contato para justificar a demora ou regularizar a pendência financeira.

Diante da ausência de uma solução amigável e do não pagamento do débito, o funcionário decidiu acionar a Polícia Militar para registrar a ocorrência e buscar as providências legais cabíveis.

O caso foi documentado e deverá ser encaminhado às autoridades competentes para as medidas necessárias e eventual apuração dos fatos.