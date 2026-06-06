Mulher dá entrada na UPA com lesões e não consegue explicar como foi agredida em Vilhena

Uma mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena com lesões corporais e sem conseguir informar como os ferimentos ocorreram, mobilizando o atendimento da Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após a unidade de saúde comunicar a entrada da vítima para atendimento médico.

No local, os policiais encontraram a mulher desorientada enquanto recebia cuidados da equipe de plantão.

Ao ser questionada sobre as circunstâncias que resultaram nas lesões, a vítima afirmou não se recordar do que havia acontecido.

Ela relatou apenas que estava reunida com amigos em uma confraternização realizada em uma casa noturna na Avenida Paraná, não sabendo explicar de que forma chegou até a unidade hospitalar.

Diante da falta de informações sobre a dinâmica dos fatos e da impossibilidade de identificar eventual autor da agressão, os policiais registraram a ocorrência para conhecimento e adoção das providências cabíveis pelas autoridades competentes.

O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias em que a mulher sofreu as lesões.