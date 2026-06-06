Natal Jacob destaca seletiva do Fluminense em Vilhena e vê oportunidade histórica para jovens atletas de RO

O diretor das categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), José Natal Pimenta Jacob, destacou a importância da seletiva promovida pelo Fluminense Football Club que será realizada em Vilhena no próximo dia 14 de junho.

Segundo o dirigente, a iniciativa representa uma oportunidade histórica para que jovens atletas da região possam mostrar seu potencial diante de um dos clubes mais tradicionais e respeitados na formação de jogadores no futebol brasileiro.

A avaliação integra uma série de seletivas promovidas pela Federação em diversas regiões do estado entre os dias 6 e 15 de junho, contando com a presença do observador técnico Ramón Argôllo, profissional ligado às categorias de base do Fluminense e responsável pela identificação de novos talentos para o centro de treinamento de Xerém, no Rio de Janeiro.

Em Vilhena, a programação acontecerá com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), reunindo equipes e projetos esportivos das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA DE VILHENA

Categoria Sub-11

7h30 – América x Cerejeiras/Tangará

8h30 – Grêmio Airesbool x Projeto Missões

Categoria Sub-13

9h30 – Grêmio Airesbool x Cerejeiras/Tangará

10h30 – América x Projeto Missões

Categoria Sub-15

14h30 – Indígena (Aroeirense) x Grêmio Airesbool

15h30 – América x Cerejeiras/Tangará

Finais

16h30 – Final Sub-11

17h30 – Final Sub-13

18h30 – Final Sub-15

Além dos confrontos, os atletas serão observados individualmente pelos representantes do clube carioca, que avaliarão fundamentos técnicos, capacidade física, comportamento e potencial de desenvolvimento.

CHANCE DE REALIZAR SONHOS

Para Natal Jacob, a presença do Fluminense em Rondônia demonstra o crescimento do trabalho desenvolvido pela Federação e pelos projetos esportivos espalhados pelo estado.

“Estamos muito felizes em proporcionar essa oportunidade aos nossos jovens. O Fluminense possui uma das bases mais respeitadas do Brasil e do mundo, responsável pela formação de inúmeros atletas que chegaram ao futebol profissional. Ter um observador desse nível em Rondônia mostra que o nosso futebol está sendo visto e valorizado”, afirmou.

O dirigente também agradeceu à equipe do clube carioca pela parceria.

“Quero agradecer ao Ramón Argôllo e a toda a equipe do Fluminense pela confiança no trabalho da Federação de Futebol de Rondônia. É uma oportunidade que pode mudar a vida de muitos garotos e que fortalece ainda mais o futebol de base do nosso estado”, destacou.

VITRINE PARA O FUTEBOL RONDONIENSE

A expectativa é que a seletiva reúna dezenas de atletas de Vilhena e municípios vizinhos, transformando a cidade em uma importante vitrine do futebol regional.

Reconhecido nacionalmente pelo trabalho realizado em Xerém, o Fluminense mantém uma ampla rede de observadores em todo o país e é considerado uma das maiores referências na revelação de talentos para o futebol brasileiro.

Para muitos jovens rondonienses, a etapa de Vilhena poderá representar o início de uma trajetória rumo ao futebol profissional, transformando sonhos em oportunidades concretas dentro de um dos maiores centros de formação de atletas do país.