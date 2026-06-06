Rastreador em bolsa furtada leva PM a estourar cativeiro de objetos ilícitos e apreender menor em Vilhena

A tecnologia de rastreamento foi fundamental para que a Polícia Militar recuperasse pertences furtados e localizasse um ponto de receptação e posse de entorpecentes em Vilhena.

A ação, que ocorreu na noite desta sexta-feira, 5 de junho, resultou na apreensão de um menor infrator.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 19h para atender a uma ocorrência de furto na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera.

No local, o solicitante, relatou aos policiais que criminosos haviam violado o veículo de sua esposa e subtraído uma bolsa tipo nécessaire contendo documentos de trabalho, pertences pessoais e um carimbo profissional.

No entanto, a bolsa possuía um dispositivo localizador interno que apontava em tempo real para um conjunto de kitnets na Rua 728, no bairro Marcos Freire.

CERCO POLICIAL E VARREDURA AUTORIZADA

De posse das coordenadas geográficas, os militares deslocaram-se imediatamente até o endereço indicado. Na kitnet apontada pelo sinal, as equipes foram recebidas por um adolescente, identificado pelas iniciais E. Ao ser questionado sobre o rastreador, o menor confessou que estava com o aparelho, mas alegou que o havia comprado de um indivíduo conhecido pelo vulgo de “Neguinho”, negando ter participado do furto do carro.

Com a autorização do jovem, os policiais realizaram uma busca minuciosa no interior do imóvel. Durante a varredura, a bolsa da vítima foi localizada escondida no ambiente com parte dos documentos e objetos de trabalho, desmentindo a versão inicial e comprovando o crime de receptação.

DROGAS E PRODUTOS DE ORIGEM DUVIDOSA

Além do material que motivou a ação, os militares encontraram na kitnet: sete gramas de uma substância análoga à cocaína, dois aparelhos celulares de procedência não esclarecida, uma chave de motocicleta, a qual o menor não soube explicar por que guardava, uma bicicleta elétrica marca Souza, de cor vermelha sem nota fiscal.

Diante do flagrante ato infracional, o menor recebeu voz de apreensão. O adolescente e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e adoção das medidas necessárias pela Polícia Civil.