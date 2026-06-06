Suspeito de tentar furtar fiação de poço do SAAE sofre fratura ao fugir da polícia em Vilhena

Um homem foi preso após ser flagrado tentando furtar fiação elétrica de uma estrutura pública no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito foi visto por um vigilante de uma empresa de monitoramento dentro das instalações de um poço pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAAE).

Segundo relato, ele utilizava um alicate para cortar a fiação elétrica com a intenção de subtrair o material.

Ainda de acordo com as informações levantadas, o homem chegou a danificar os cabos da bomba elétrica do local, mas não conseguiu levar a fiação devido à chegada do vigilante. Ao perceber que havia sido flagrado, abandonou a ação e fugiu correndo.

Durante a tentativa de escapar, o suspeito pulou muros de diversas residências próximas e invadiu imóveis da região. Em determinado momento, ao tentar acessar um terreno nos fundos de uma casa, subiu sobre um muro divisório que acabou cedendo.

Com o desabamento da estrutura, ele foi atingido por tijolos e sofreu fratura em uma das pernas, além de escoriações em outras partes do corpo.

A fuga também resultou em danos materiais a uma residência, onde parte do telhado foi quebrada durante a passagem do suspeito. Com a chegada da Polícia Militar, o homem foi contido e recebeu voz de prisão.

Diante das lesões apresentadas, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu sob observação médica.

Os moradores da residência danificada foram orientados sobre seus direitos, mas informaram que não tinham interesse em representar criminalmente pelos prejuízos causados.

Por se tratar de uma tentativa de furto ocorrida em patrimônio público, a Polícia Militar tentou acionar a perícia técnica para os procedimentos necessários no local.

No entanto, segundo o registro da ocorrência, não foi possível estabelecer contato com a equipe pericial.