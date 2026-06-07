Homem é flagrado com cocaína e denúncia leva PM a apreender drogas e arma em residência de Vilhena

Na noite de sábado, 6 de junho, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo artesanal e na prisão de dois homens em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início durante patrulhamento tático no bairro Alto Alegre, quando uma equipe da Rádio Patrulha percebeu a atitude suspeita de um homem que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente do local.

Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas pessoais nos presentes e localizaram, dentro de uma mochila carregada pelo suspeito, uma porção de substância semelhante à cocaína.

Aos militares, ele teria informado que adquiriu o entorpecente para consumo próprio em um endereço da cidade.

Diante das informações repassadas, a guarnição se deslocou até o local indicado. No imóvel, dois homens receberam os policiais e autorizaram a entrada da equipe. Durante as buscas, os militares relataram ter sentido forte odor característico de maconha vindo do interior da residência.

Na averiguação, foram encontradas aproximadamente 270 gramas de maconha distribuídas em diversas embalagens, cerca de 40 gramas de substância aparentando ser cocaína, uma arma de fogo do tipo garrucha sem identificação, uma mini balança digital e dezenas de embalagens plásticas semelhantes às utilizadas para acondicionamento de drogas.

Segundo o registro policial, um dos abordados afirmou que os materiais apreendidos pertenciam ao irmão. Já o outro suspeito exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante os questionamentos.

Diante dos fatos e dos indícios de prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Os materiais apreendidos também foram encaminhados à Polícia Civil. Um advogado acompanhou a ocorrência e recebeu os pertences dos conduzidos mediante autorização formal.