Motociclista é detido por apresentar sinais de embriaguez durante abordagem em Vilhena; condutor recusou realizar teste do bafômetro

Na noite de sábado, 6 de junho, um motociclista foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta de forma perigosa pelas ruas do bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina quando observou o condutor trafegando em velocidade incompatível com a via, realizando manobras em zigue-zague e utilizando o capacete de segurança de forma irregular, o que motivou a abordagem policial.

Ao perceber que seria fiscalizado, o motociclista estacionou o veículo e foi abordado pelos militares. Durante a conversa, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica e foi convidado a realizar o teste do etilômetro. No entanto, optou por exercer seu direito constitucional e recusou-se a soprar o aparelho.

Segundo o registro da ocorrência, o homem também informou aos policiais que havia saído de uma casa noturna momentos antes da abordagem e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação e dos sinais de embriaguez constatados pela equipe policial, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio credenciado do órgão de trânsito.

O condutor recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.