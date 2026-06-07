Motorista é preso por embriaguez ao volante após dirigir em zigue-zague pelas ruas de Vilhena

Na noite de sábado, 6 de junho, um motorista foi preso por embriaguez ao volante após ser flagrado conduzindo uma caminhonete de forma perigosa em uma via do bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina quando percebeu que o veículo trafegava em velocidade incompatível com a via e realizava manobras em zigue-zague, colocando em risco a segurança de outros usuários da via pública.

Diante da situação, os policiais iniciaram a abordagem utilizando sinais luminosos e sonoros da viatura. O condutor atendeu às ordens e desembarcou do veículo. Durante a fiscalização, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Os militares também observaram diversos sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico, fala arrastada e desorientação. Em seguida, o motorista aceitou realizar o teste do etilômetro.

Como a equipe não possuía aparelho disponível para a aferição, o condutor foi encaminhado a um posto da Polícia Rodoviária Federal, onde o exame foi realizado.

O resultado apontou 0,52 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, valor superior ao limite previsto para caracterização do crime de trânsito.

Foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O veículo não foi removido ao pátio por falta de meios para o transporte, ficando sob responsabilidade de uma pessoa habilitada indicada no local.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.