Mulher com sinais de embriaguez é presa por desacato após tumultuar abordagem policial em Vilhena

Na noite de sábado, 6 de junho, uma mulher foi presa por desacato durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar na avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina quando decidiu abordar um automóvel que trafegava pela cidade.

Segundo os policiais, a medida foi motivada pelas ações preventivas de combate a crimes patrimoniais e à condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool.

O veículo foi interceptado alguns metros adiante, e o condutor e os passageiros desembarcaram para os procedimentos de fiscalização. Durante a abordagem, uma das ocupantes do carro passou a se recusar a cumprir as determinações da equipe policial e, de acordo com o registro da ocorrência, iniciou uma série de ofensas verbais contra os militares.

Ainda conforme o boletim, a mulher teria proferido palavras de baixo calão e desacatado os agentes na presença de outras pessoas. Diante da resistência e da alteração de comportamento, os policiais utilizaram técnicas de contenção e fizeram o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

Outra passageira que estava no veículo tentou acalmar a mulher durante a ocorrência, porém sem sucesso.

A Polícia Militar informou que a suspeita apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que dificultou qualquer tentativa de diálogo. Ainda segundo os policiais, ela se recusou a assumir o compromisso de comparecer posteriormente em juízo, motivo pelo qual não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Durante a revista realizada por uma policial militar, foi localizado um aparelho celular entre os pertences da conduzida.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão, foi informada sobre seus direitos constitucionais e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.