VÍDEO: após sobreviver a 27 facadas e 23 dias de internação, caminhoneiro agradece apoio recebido em Vilhena

Dois meses após escapar da morte em um ataque brutal ocorrido em Vilhena, o caminhoneiro Josimar Mendes da Costa usou as redes sociais neste sábado, 6 de junho, para agradecer a Deus, aos profissionais de saúde, socorristas, doadores de sangue, amigos e às centenas de pessoas que se mobilizaram em correntes de oração durante sua recuperação.

Josimar foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada na noite de 5 de abril deste ano, em um posto de combustíveis localizado na Avenida Celso Mazutti, no bairro Parque São Paulo.

Na ocasião, ele foi atacado com dezenas de golpes de faca por um funcionário que atuava como vigia do estabelecimento.

Segundo informações registradas na época, testemunhas impediram que o agressor continuasse o ataque quando a vítima já caía ao solo. O suspeito abandonou a arma utilizada e fugiu do local antes da chegada da polícia.

Socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros, Josimar foi encaminhado ao Hospital Regional com múltiplas perfurações pelo corpo. Os ferimentos atingiram pescoço, tórax, abdômen, braços e costas, provocando inclusive exposição de vísceras.

A gravidade do quadro exigiu uma longa batalha pela sobrevivência. Conforme familiares, o caminhoneiro permaneceu 12 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 11 dias em leito hospitalar, totalizando 23 dias de internação até receber alta médica.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Josimar emocionou amigos e familiares ao agradecer a todos que contribuíram para sua recuperação.

“Graça e paz. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me concedido mais uma vez o dom da vida. Agradeço ao jovem que foi usado por Deus para evitar que o pior acontecesse. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, às equipes médicas, ao Hospital Regional, ao Hemocentro, aos amigos, familiares e a todas as pessoas que estiveram orando por mim. Hoje estou completando dois meses de vida. Gratidão a Deus e a todos que me ajudaram”, declarou.

A esposa de Josimar destacou que a recuperação do marido foi resultado da união de muitas pessoas que se mobilizaram para ajudá-lo nos momentos mais difíceis.

Segundo ela, campanhas de doação de sangue foram realizadas, enquanto amigos, familiares e integrantes de diferentes denominações religiosas organizaram correntes de oração em frente ao hospital.

“Foi um milagre. Muitas pessoas abraçaram a causa e contribuíram de alguma forma para que ele estivesse vivo hoje. O mais importante é que ele sobreviveu e está ao lado da nossa família”, afirmou.

Ela também ressaltou que as circunstâncias do crime seguem sob investigação policial e que a família aguarda o esclarecimento completo dos fatos pelas autoridades competentes.

O ataque ocorreu justamente no dia em que a família comemorava o primeiro aniversário da filha do casal, transformando uma data de celebração em momentos de tensão e sofrimento.

Hoje, dois meses depois, a família prefere focar na recuperação de Josimar e na gratidão por sua sobrevivência.

“Deus não permitiu que ele morresse. Foram ferimentos gravíssimos, atingindo órgãos vitais, mas ele venceu. Este é um momento de agradecer a todos que participaram dessa luta pela vida dele”, concluiu a esposa.

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