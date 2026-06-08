Confusão por cobrança de dívida termina em agressões e mobiliza Polícia Militar em Vilhena

Uma briga entre vizinhos motivada pela cobrança de uma dívida de R$ 50 mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de domingo, 7 de junho, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência foi registrada após denúncias de uma confusão generalizada, acompanhada da informação de que teria ocorrido um possível disparo de arma de fogo durante o desentendimento.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a discussão já havia sido encerrada. Segundo relatos colhidos pela guarnição, o conflito teria começado quando um homem passou a cobrar uma dívida e acusar outro morador de furto. Mesmo após familiares informarem que o valor seria quitado, o suspeito teria partido para agressões físicas.

Durante a confusão, um familiar da vítima tentou intervir para evitar novas agressões, mas também teria sido atacado, sofrendo escoriações e relatando dores no rosto. Apesar das denúncias, os policiais não constataram lesões aparentes na outra vítima mencionada na ocorrência.

Testemunhas relataram ainda que, em meio ao tumulto, o agressor teria pedido para que sua companheira buscasse “alguma coisa” em sua residência. A situação gerou temor entre os envolvidos, que suspeitaram da possibilidade de uma arma de fogo e deixaram o local.

Todos os participantes ouvidos pela Polícia Militar afirmaram ter escutado um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. No entanto, ninguém conseguiu identificar a origem do barulho ou visualizar qualquer armamento.

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito, autorizadas por sua companheira.

O homem não foi localizado e nenhuma arma de fogo foi encontrada no imóvel. A mulher informou aos militares que o companheiro não possui armamento e relatou ter sofrido uma escoriação no pé durante a confusão.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), que dará prosseguimento às investigações e adotará as medidas legais cabíveis.