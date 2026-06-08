Homem é preso suspeito de importunação sexual após confusão em conveniência de Vilhena

Um homem foi preso na noite de domingo, 7 de junho, suspeito de praticar importunação sexual contra uma mulher em uma conveniência localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h55 para atender uma ocorrência inicialmente relacionada a uma confusão no estabelecimento.

No local, os policiais ouviram a versão da vítima, que relatou ter conhecido o suspeito naquela mesma noite e que ambos consumiam bebidas alcoólicas quando os fatos ocorreram.

Segundo o relato prestado à guarnição, o homem passou a tocar os seios e a região íntima da mulher em diversas ocasiões, sem autorização. A vítima afirmou que manifestou repetidamente sua negativa, pedindo que ele interrompesse a conduta e afastando suas mãos sempre que as investidas aconteciam.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante a permanência no local surgiu uma discussão envolvendo o pagamento de fichas de consumo de bebidas, situação que evoluiu para um desentendimento entre os envolvidos e funcionários do estabelecimento.

Diante das declarações da vítima, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para os procedimentos cabíveis.

Em sua versão apresentada aos policiais, o homem admitiu ter mantido contato físico com a mulher, mas alegou que as interações ocorreram de forma consensual e que havia interesse mútuo entre ambos, divergindo da vítima apenas quanto à existência de consentimento.

Durante a abordagem, os militares localizaram um canivete em posse do suspeito. Conforme relato da mulher, o objeto teria sido buscado pelo homem após ele se exaltar durante a discussão.

Também foram apreendidos outros pertences encontrados com o conduzido, entre eles uma corrente metálica, uma carteira com cartões, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

As partes foram encaminhadas à Unisp, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.