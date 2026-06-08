Kezia Rodrigues destaca desafios, conquistas e transformação da comunicação ao longo da carreira em Vilhena

Com passagens pelo rádio, televisão e, mais recentemente, pelas plataformas digitais, Kezia Rodrigues construiu uma trajetória de mais de uma década na comunicação em Vilhena.

Atualmente, ela atua na produção de conteúdo para empresas e no mercado de influência digital, após encerrar seu ciclo na televisão em 2026.

Segundo Kezia, seu primeiro contato com a comunicação ocorreu em 2012, quando trabalhava no setor de vendas de uma concessionária de motocicletas. Ela relata que recebeu um convite do apresentador Noel Nascimento para atuar nos bastidores do programa Vilhena Urgente, exibido na Band.

A entrevistada afirma que a experiência abriu portas para uma carreira que se consolidou no ano seguinte, quando passou a integrar a equipe da Rádio Planalto FM. Durante sete anos, apresentou programas voltados ao entretenimento e ao público popular, tornando-se uma voz conhecida na região.

De acordo com Kezia, foi no rádio que ela percebeu o impacto da comunicação na vida das pessoas. Ela destaca que, mesmo após anos fora da emissora, ainda é reconhecida por ouvintes que acompanham seu trabalho desde aquela época.

A comunicadora ingressou na televisão em 2017. Conforme relata, iniciou sua trajetória na TV Allamanda, onde participou de programas como Vitrine e Allamanda Revista. Posteriormente, também apresentou o programa Partilhar, na TV Norte.

Segundo a entrevistada, a rotina da televisão regional exigia versatilidade. Ela afirma que, muitas vezes, precisava produzir pautas, organizar entrevistas e apresentar os programas simultaneamente.

Kezia também destaca que enfrentou desafios no início da carreira por não possuir formação acadêmica em Jornalismo. Conforme relata, as críticas recebidas serviram como incentivo para buscar qualificação profissional. A graduação foi iniciada em 2014, quando ela já atuava na área.

Entre os momentos mais marcantes da carreira, a comunicadora cita as coberturas de eventos agropecuários, especialmente da Expovil. Segundo ela, as transmissões ao vivo e os imprevistos comuns da rotina ajudaram a desenvolver habilidades como improviso e adaptação.

Com o crescimento das redes sociais e a mudança nos hábitos de consumo de informação, Kezia afirma que passou a enxergar novas oportunidades no ambiente digital. Ela conta que, durante alguns anos, conciliou os trabalhos na televisão com a produção de conteúdo para marcas e empresas.

Em 2026, decidiu dedicar-se exclusivamente aos projetos digitais e ao empreendedorismo. Atualmente, desenvolve estratégias de comunicação para empresas e atua como influenciadora digital.

Para Kezia, o mercado da comunicação passou por profundas transformações, mas a credibilidade continua sendo um dos principais patrimônios dos profissionais da área. Ela acredita que a conexão genuína com o público permanece como elemento essencial, independentemente da plataforma utilizada.

Aos 37 anos, a comunicadora afirma viver uma fase de reinvenção profissional. Entre os projetos futuros, pretende abordar temas relacionados à maturidade feminina, maternidade, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

Embora não descarte um retorno ao rádio ou à televisão, Kezia afirma que o momento é de investir em projetos próprios e construir uma identidade cada vez mais ligada ao empreendedorismo e à comunicação digital.